İntihar için çatıya çıkan şahsı il emniyet müdürü ikna etti

Kayseri’de intihar etmek için bir binanın çatısına çıkan şahsı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ikna ederek aşağı indirdi.
Edinilen bilgiye göre Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapatırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de şahsın atlama ihtimaline karşı yere branda açtı.
Emniyet Müdürü Kulular ikna için çatıya çıktı
Öte yandan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, isminin Yahya A. (47) olduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için çatıya çıktı. Yaklaşık yarım saatlik süren çalışma sonucu Emniyet Müdürü Kulular, şahsı ikna ederek güvenli bölgeye aldı. Yahya A., kontrol için ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Olay yeri tribüne döndü
Ayrıca çevrede çalışmaları izleyen meraklı vatandaşlar, olay yerini adeta tribüne çevirdi. Meraklı gözlerle olan biteni izleyen kalabalıktan bazıları telefonla görüntü çekmeye çalıştı. Şahsın aşağı indirilmesinin ardından meraklı kalabalık dağıldı.
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