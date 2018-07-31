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İntihar için çıktığı çatının kenarına uzanırken böyle düştü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Kırşehir'de intihar etmek için çıktığı çatıda boylu boyunca uzanırken düşüp yaralanan Şeref İ., kaldırıldığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kırşehir'de intihar etmek için çıktığı çatıda boylu boyunca uzanırken düşüp yaralanan Şeref İ., kaldırıldığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şeref İ.'nin cesedi, aynı hastanenin morguna konuldu.

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