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İntihar için çıktığı çatının kenarına uzanırken böyle düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 13:01 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de, bunalıma giren Şeref İ. (41), intihar etmek amacıyla çıktığı çatıda boylu boyunca uzanırken, yuvarlanıp düştü.

İntihar için çıktığı çatının kenarına uzanırken böyle düştü

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de, bunalıma giren Şeref İ. (41), intihar etmek amacıyla çıktığı çatıda boylu boyunca uzanırken, yuvarlanıp düştü. Vatandaşların fark edip, önlem amacıyla binanın altında serdiği branda ve yalıtımda kullanılan köpüklerin üzerine düşen Şeref İ., yaralandı.​
Olay, bugün sabah saatlerinde Medrese Mahallesi, 81'inci Sokak’taki Şimşek Apartmanı'nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan, dönercide çalışan Şeref İ., 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Şeref İ., çatının kenarına boylu boyunca uzanırken, çevre sakinleri polise haber verdi. Şeref İ.'nin düşme ihtimaline karşın vatandaşlar, branda ve yalıtımda kullanılan köpükleri binanın altına açarak önlem aldı. Bir süre sonra Şeref İ. yuvarlanıp düştü. Branda ve köpüklerin üzerine düşen Şeref İ., yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şeref İ.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.
Şeref İ.'nin eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği öne sürüldü.

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İntihar için çıktığı çatının kenarına uzanırken böyle düştüİntihar için çıktığı çatının kenarına uzanırken böyle düştüİntihar için çıktığı çatının kenarına uzanırken böyle düştüİntihar için çıktığı çatının kenarına uzanırken böyle düştü

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