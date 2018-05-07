İntihar için çıktığı falezlerden düşüp yaralandı

Bülent TATOĞULLARI-Tolga YILDIRIM- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Antalya'da intihar için çıktığı falezlerde dengesini kaybedince 20 metreden düşüp yaralanan S.Y. (36) adlı kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, hastaneye götürüldü. Saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi varyant üzerinde bulunan falezlerin kenarında bir kadının oturduğunu görenler, intihar edebileceği düşüncesiyle durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, S.Y. adlı kadını ikna için uzun süre dil döktü. Polis ve sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kayanın uç noktasına kadar giden S.Y., dengesini kaybedince 20 metre yükseklikten düştü. Kadının düştüğü yere inen ekipler, ilk müdahalenin ardından sedyeye aldıkları S.Y.'yi çevredekilerin de yardımıyla varyantta bulunan ambulansa kadar taşıdı. Burada ambulansa alınan S.Y., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu
25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum