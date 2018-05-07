İntihar için çıktığı falezlerden düşüp yaralandı

Bülent TATOĞULLARI-Tolga YILDIRIM- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Antalya'da intihar için çıktığı falezlerde dengesini kaybedince 20 metreden düşüp yaralanan S.Y. (36) adlı kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, hastaneye götürüldü. Saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi varyant üzerinde bulunan falezlerin kenarında bir kadının oturduğunu görenler, intihar edebileceği düşüncesiyle durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, S.Y. adlı kadını ikna için uzun süre dil döktü. Polis ve sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kayanın uç noktasına kadar giden S.Y., dengesini kaybedince 20 metre yükseklikten düştü. Kadının düştüğü yere inen ekipler, ilk müdahalenin ardından sedyeye aldıkları S.Y.'yi çevredekilerin de yardımıyla varyantta bulunan ambulansa kadar taşıdı. Burada ambulansa alınan S.Y., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

