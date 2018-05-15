İntihara teşebbüs eden genç kızın yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun Taşköprü ilçesinde intihara kalkıştığı iddia edilen Zuhal B. (20) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, B. Ailesi’nin oturduğu Gizlice Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Örnek Yapı Sitesi’ndeki evlerinde meydana geldi. Baba Mete B. ve anne Zefure B., iddiaya göre silah sesi üzerine odasına girdikleri kızları Zuhal B.’yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın, yapılan ilk müdahale sonrası Kastamonu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Daha önce de 2 kez intihara teşebbüs ettiği belirtilen Zuhal B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayın ardından baba Mete ve anne Zefure B.’nin ifadesine başvuruldu.

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