İntihardan önce selfie çekip, arkadaşlarına göndermiş

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, İran vatandaşı Arman H. (30) bir inşaatta, ellerini önden poşusuyla bağladıktan sonra boynuna geçirdiği iple kendisini iskeleye asarak canına kıydı. Arman H.'nin intihardan önce kement haline getirip, boynuna geçirdiği iple selfie yaptığı, fotoğrafı da arkadaşlarına gönderdiği belirlendi. Sırakapılar Mahallesi, Saltak Caddesi'ndeki çalıştıkları inşaata gelen işçiler, bugün saat 09.00 sıralarında, zemin kattaki iskeleye iple asılı, elleri önden poşuyla bağlı bir erkek cesedi görünce, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, iskeleye asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, intihar ettiği belirlenen kişinin İran uyruklu Arman H. olduğu belirlendi. Kaçak yollardan bir süre önceTürkiye'ye giriş yaptığı ve parklarda yatıp kalktığı belirlenen Arman H.'nin üzerinden çıkan cep telefonunda da inceleme yapıldı. Arman H.'nin, intihardan önce kement haline getirip, boynuna geçirdiği iple selfie yaptığı, fotoğrafı da arkadaşlarına gönderdiği belirlendi. Arman H.'nin fotoğrafı gönderdikten sonra boynundaki poşuyla ellerini önden bağladığı da tespit edildi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Arman H.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, Arman H.'nin intiharı ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.