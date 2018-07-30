İntihardan polisler ve yakınları vazgeçirdi

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ailevi nedenlerle bunalıma girdiği belirtilen M.B., belediye bahçesindeki kafeteryanın çatısına çıkıp, elindeki tabancayla intihar edeceğini söyledi. Havaya 4 el ateş eden M.B., yakınları ile polisler tarafından ikna edilip, indirildi.
Olay, öğle saatlerinde, 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Karamürsel Belediyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı ve ailevi nedenlerle bunalıma girdiği öğrenilen M.B., kafeteryanın çatısına çıkıp, elindeki tabancayla yaşamına son vereceğini söyledi. M.B., "Kendimi vuracağım. Kimseye zarar vermek gibi bir niyetim yok, sadece haksızlığa uğradığım" diye bağırırken, çevredekiler de polise haber verdi. M.B., bu sırada havaya 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, M.B.'nin yakınları da geldi. Polisler ile yakınlarının 1 saatlik ikna konuşması sonrası M.B., çatıdan indi. Tabancası elinden alınan M.B., Karamürsel Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. M.B., daha sonra ifadesi alınmak üzere Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Dehşet! 36 kadın ve çocuk kaçırıldı!
Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama
AK Partili Veysel Eroğlu'ndan flaş açıklama: Bekleyin sürprizlerim olacak
Muharrem İnce'den kurultay imzaları sorusuna dikkat çeken yanıt
Suudi Arabistan atağa geçti! Art arda açılıyor!
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Kağıthane'de fırın bacasından çıkan duman tartışması kanlı bitti!
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum