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İntihardan polisler ve yakınları vazgeçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ailevi nedenlerle bunalıma girdiği belirtilen M.B., belediye bahçesindeki kafeteryanın çatısına çıkıp, elindeki tabancayla intihar edeceğini söyledi. Havaya 4 el ateş eden M.B., yakınları ile polisler tarafından ikna edilip, indirildi.

İntihardan polisler ve yakınları vazgeçirdi

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ailevi nedenlerle bunalıma girdiği belirtilen M.B., belediye bahçesindeki kafeteryanın çatısına çıkıp, elindeki tabancayla intihar edeceğini söyledi. Havaya 4 el ateş eden M.B., yakınları ile polisler tarafından ikna edilip, indirildi.
Olay, öğle saatlerinde, 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Karamürsel Belediyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı ve ailevi nedenlerle bunalıma girdiği öğrenilen M.B., kafeteryanın çatısına çıkıp, elindeki tabancayla yaşamına son vereceğini söyledi. M.B., "Kendimi vuracağım. Kimseye zarar vermek gibi bir niyetim yok, sadece haksızlığa uğradığım" diye bağırırken, çevredekiler de polise haber verdi. M.B., bu sırada havaya 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, M.B.'nin yakınları da geldi. Polisler ile yakınlarının 1 saatlik ikna konuşması sonrası M.B., çatıdan indi. Tabancası elinden alınan M.B., Karamürsel Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. M.B., daha sonra ifadesi alınmak üzere Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İntihardan polisler ve yakınları vazgeçirdiİntihardan polisler ve yakınları vazgeçirdiİntihardan polisler ve yakınları vazgeçirdi

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