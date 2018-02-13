İplik çuvallarının arasında 16 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi

Denizli’de polis tarafından yapılan operasyonda bir tırın dorsesinde iplik çuvallarının arasına gizlenmiş vaziyette çeşitli markalarda 16 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon polis kamerası tarafından da anbean kayıt altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, doğu kentlerinden Denizli’ye kaçak sigara getirileceği yönünde istihbarat alan polis ekipleri harekete geçerek durumundan şüphelendikleri ve üzeri branda ile örtülü bir tırı durdurdular. İplik ile yüklü olduğu gözlenen tırda arama yapan ekipler çuvalların arasına gizlenmiş halde çeşitli markalarda 16 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyonun ardından 1 kişi gözaltına alınırken, polis gerçekleştirdiği başarılı operasyonu kamera tarafından da anbean kayıt altına aldı.
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