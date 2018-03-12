İplik fabrikasında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Şanlıurfa’da bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Akçakale yolunun 10’uncu kilometresinde bulunan Cuma K.’ye ait iplik fabrikasında yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına olay yerine giden itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
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