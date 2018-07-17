İplik fabrikasındaki yangın, zarara yol açtı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de bir iplik fabrikasında çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde pamuk ipliği üreten bir fabrikanın deposunda başladı. Alevleri fark eden fabrika görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine iftaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu alevler, fabrikanın üretim alanına sıçramadan söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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