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İpsala Sınır Kapısı'nda 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:55 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'nda iki otomobilde yapılan, narkotik dedektör köpekler 'Amper' ve 'Nixe'nin de kullanıldığı aramalarda, 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İpsala Sınır Kapısı'nda 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'nda iki otomobilde yapılan, narkotik dedektör köpekler 'Amper' ve 'Nixe'nin de kullanıldığı aramalarda, 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İpsala Sınır Kapısı'na gelen I.D. yönetimindeki Makedonya plakalı otomobil, şüphe üzerine X- Ray taramasından geçirildi. Şüpheli yoğunluk görülen 4 nokta işaretlendi ve araç detaylı arama için hangara çekildi. Narkotik dedektör köpeği 'Amper' ön ve arka koltuklar ile sol arka çamurluğa aşırı tepki verdi. Koltukların altında ve çamurluğun üstünde bulunan boşluklara gizlenmiş değeri 450 bin lira olduğu belirtilen 15 kilo esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Makedonyalı I.D. gözaltına alındı.
ARACIN ALTINDAN EROİN ÇIKTI
Arnavutluk plakalı otomobilde ise narkotik dedektör köpeği 'Nixe' ile arama yapıldı. Nixe aracın altına aşırı tepki verdi. Ön kısmında bulunan döşeme söküldüğünde normalde araçta olmaması gereken bir kapak olduğu fark edildi. Kapağın altında 9 paket içerisinde değeri 950 bin lira olduğu belirtilen 5 kilo eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü Arnavut A.H. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

İpsala Sınır Kapısı'nda 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildiİpsala Sınır Kapısı'nda 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildiİpsala Sınır Kapısı'nda 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildi

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