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İpsala’da operasyonlarda 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:11 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı’nda Şubat ayı içerisinde düzenlenen iki farklı operasyonda piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL olan toplam 20 kilo esrar ve eroin ele geçirildi.İlk operasyonda İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İpsala Gümrük Sahası’na gelen Makedonya plakalı otomobilden şüphelenilmesi üzerine araç, X-Ray taramasına sevk edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı’nda Şubat ayı içerisinde düzenlenen iki farklı operasyonda piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL olan toplam 20 kilo esrar ve eroin ele geçirildi.
İlk operasyonda İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İpsala Gümrük Sahası’na gelen Makedonya plakalı otomobilden şüphelenilmesi üzerine araç, X-Ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada araçta şüpheli yoğunluk görülen dört nokta işaretlendi ve araç aranmak üzere muhafaza memurları refakatinde arama hangarına getirildi. Hangarda bekletilen narkotik dedektör köpeği Amper ile yapılan aramada köpeğin ön ve arka koltukları ile sol arka çamurluğa aşırı tepki verdiği görüldü. Muhafaza personelince yapılan fiziki aramada koltukların altında ve çamurluğun üstündeki doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette paketler bulundu. Yapılan sayım ve tartımda araca gizlenmiş 15 kilo ağırlığında piyasa değeri 450 bin TL olan esrar ele geçirildi. Makedonya pasaport hamili araç sürücüsü I.D. gözaltına alınarak, İpsala Cumhuriyet Savcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
İkinci operasyonda ise, İpsala Gümrük Sahası’na gelen Arnavutluk plakalı otomobil sistem tarafından X-Ray taramasına sevk edildi. Otomobilde yapılan taramada aracın alt kısmında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine muhafaza personelince arama hangarına getirilen araçta narkotik dedektör köpek Nixe ile yapılan aramada köpek aracın tabanına aşırı tepki verdi. Araçta başlatılan aramada ön kısmında bulunan döşeme söküldüğünde normalde araçta olmaması gereken bir kapak olduğu görüldü. Kapak kaldırıldığında gizli bölmede bulunan paketler çıkarılarak, paketlerden alınan numune uyuşturucu test kitine yüklendiğinde eroin uyarısı alındı. Yapılan tartım sonucunda 9 adet pakette piyasa değeri 950 bin TL olan toplam 5 kilo eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Arnavutluk kökenli A.H. ise gözaltına alınarak, İpsala Cumhuriyet Savcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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