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İpsala'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

İpsala'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Keşan- İpsala yolunun 19'uncu kilometresinde bulunan kavşakta meydana geldi. Keşan'dan İpsala yönüne giden Serhat Yamalı (42) yönetimindeki 59 UY 880 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Tarık Atikel'in (40) kullandığı SG-439924 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücüler ile SG-439924 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Selen Alsan (33), Eren Umut (8), Berk (2) ve Berra Atikel (2) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Serhat Yamalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanedeki diğer yaralıların tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İpsala'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralıİpsala'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralıİpsala'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralıİpsala'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralı

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