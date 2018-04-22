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Irak: “Suriye’deki saldırıda 36 DEAŞ militanı öldürüldü”

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

Irak ordusu, savaş uçaklarının Suriye topraklarındaki DEAŞ mevzilerini hedef aldığı saldırıda 36 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Irak savaş uçaklarının geçen hafta Suriye topraklarında terör örgütü DEAŞ’a düzenlediği saldırıda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak ordusu, savaş uçaklarının Suriye topraklarındaki DEAŞ mevzilerini hedef aldığı saldırıda 36 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Irak savaş uçaklarının geçen hafta Suriye topraklarında terör örgütü DEAŞ’a düzenlediği saldırıda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırının askeri istihbarat bilgileri doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydeden Resul, “Irak için bir tehdit oluşturmakta olan örgütün aralarında bazı yöneticilerinin de bulunduğu toplantı bilgisini aldık. F-16 savaş uçaklarının başarılı operasyonu sonucu toplantı yerine yapılan saldırıda, aralarında bazı yöneticiler bulunmak üzere 36 terörist öldürüldü” dedi.

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