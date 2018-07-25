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Irak uyruklu 3 DEAŞ'lıya 9'ar yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 15:34 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan Irak uyruklu Manaf Mohammed Hasan Al Shaybı, Majıd Khashaa Abed Abed ve Mazın Abdulsamad Jiyad Jiyad, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Irak uyruklu 3 DEAŞ'lıya 9'ar yıl hapis

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan Irak uyruklu Manaf Mohammed Hasan Al Shaybı, Majıd Khashaa Abed Abed ve Mazın Abdulsamad Jiyad Jiyad, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen yıl Kasım ayında kentte ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ kadrosunda silahlı çatışmaya girdikleri tespit edilen Manaf Mohammed Hasan Al Shaybı, Majıd Khashaa Abed Abed ve Mazın Abdulsamad Jiyad Jiyad gözaltına alındı. 2015'te Türkiye'ye kaçak girdikleri ve inşaatlarda çalıştıkları belirlenen Irak uyruklu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, haklarında dava açıldı.
Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklarla ilgili Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, karar duruşması yapıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan sanıklar, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıklar, savcılık soruşturmasında verdikleri ifadeleri kabul etmedi. Sanıklardan Manaf Mohammed Hasan Al Shaybı, 2015 yılında Türkiye'ye geldiklerini ifade ederek, "DEAŞ, Suriye'de bizim bulunduğumuz bölgeye 2015 yılında geldi. Bu yüzden ben nasıl DEAŞ'a katılabilirim. Katılmadım, ben yanlış bir şey yapmadım. Ben, ülkemde DEAŞ'tan kaçtım. Şimdi ise burada DEAŞ üyeliğinden yargılanıyorum. Benim yeğenimi DEAŞ öldürdü. Ben, yanlış bir şey yapmadım, beraatimi istiyorum" dedi.
Son savunmalar sonrası mahkeme heyeti, sanıkları 9'ar yıl hapis cezasına çarptırdı, tutukluluklarının devamına karar verdi.

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