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Irak'ın kuzeyinde çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 22:50 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen askeri operasyon sırasında bölücü terör örgütleri mensupları ile çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

ANKARA, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde yürütülen askeri operasyon sırasında bölücü terör örgütleri mensupları ile çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon kapsamında Silahlı Kuvvetler ile Bölücü Terör Örgütü mensupları arasında çatışma çıktı. çatışmada 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Genelkurmay'dan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
"21 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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