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Irak'ın kuzeyinde, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Irak'ın kuzeyinde, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçti

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Terör örgütleriyle mücadelesini sınır ötesinde de sürdüren TSK birlikleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor. Mehmetçik, son olarak Dayla Dağı üs bölgesi kuzeyindeki alanda arama- tarama çalışması yaptı. Askerlerin yürüttüğü çalışmalar sırasında bölgede teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Malzemelere el koyan askerlerin bölgede arama- tarama faaliyeti devam ediyor.

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Irak'ın kuzeyinde, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçtiIrak'ın kuzeyinde, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçtiIrak'ın kuzeyinde, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçti

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