Iraklı cep telefonu hırsızı tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bir işyerinden 9 cep telefonu çalan Irak uyruklu A.D.R. (17), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay kent merkezi Yeniyol Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. S.D.’ye ait cep telefonu satışı yapılan işyerinin kapı kilidini kırıp içeriye giren Irak uyruklu A.D.R. (17), 12 Bin TL, değerinde 9 cep telefonunun alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çalışma başlattı. Telefonları çalan kişinin A.D.R. olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi aynı gün çaldığı cep telefonlarıyla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

A.D.R., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, cep telefonları da sahibin teslim edildi.

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