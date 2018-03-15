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Iraklı kadını bağlayıp darp ederek para ve altınlarını gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:41 | Son Güncelleme

Samsun’da Iraklı bir kadının evine giren kimliği belirsiz şahıslar, bağladıkları kadını darp edip altın yüzük ve kolyesi ile 500 lira parasını gasp etti.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da Iraklı bir kadının evine giren kimliği belirsiz şahıslar, bağladıkları kadını darp edip altın yüzük ve kolyesi ile 500 lira parasını gasp etti.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı 18 yaşındaki N.M.W adlı genç kadının eşi evde olmadığı bir sırada evine giren Irak uyruklu olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz şahıslar, kollarını kablo ile bağlayıp darp ederek evde bulunan 500 lira para ile altın kolye ve yüzüğünü gasp edip kaçtılar. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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