HABER

Iraklı kadının bağlanıp gasp edilmesine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 19:58 | Son Güncelleme

Samsun’da evine gittikleri Iraklı kadını bağlayıp darp ederek kolunu kırıp evdeki ziynet eşyası, para, telefon ve bilgisayarı gasp ettikleri iddia edilen 1’i Suriye uyruklu, 1’i Iraklı 2 kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım içesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi.

Iraklı kadının bağlanıp gasp edilmesine 2 tutuklama

Samsun’da evine gittikleri Iraklı kadını bağlayıp darp ederek kolunu kırıp evdeki ziynet eşyası, para, telefon ve bilgisayarı gasp ettikleri iddia edilen 1’i Suriye uyruklu, 1’i Iraklı 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım içesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Amerika’da doktor olduğu öğrenilen ve Samsun’da yaşayan Iraklı Jazaer Kareem Z.A.(63) evindeki bilgisayarının modemi bozulduğu için tanıdığı Suriyeli Bassam E.D.’den yardım istedi. Bassam E.D. modem tamircisi olduğunu söylediği Iraklı 2 kişiyi Iraklı kadının evine götürüp ayrıldı. Eve gelen Jaaer K.Z.A. ile kimliği tespit edilemeyen Iraklı genç birlikte Jazaer Kareem Z.A. adlı Iraklı kadını darp ederek kolunu kırıp, elmacık kemiğini çatlattıktan sonra kanlar içinde bırakıp bağlayarak evde bulunan yakut gerdanlık, cep telefonu, laptop bilgisayar, 2 bin ABD doları ile bin 500 lira para ve banka kartlarını gasp edip kaçtı.
Iraklı kadının olayı polise haber vermesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Suriyeli Bassam E.D.’yi (24), Samsun-Ankara karayolunda gasp edilen yakut gerdanlık, banka kartları, telefon, laptop bilgisayar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Jaaer K.Z.A. da yakalandı.
Polisteki sorguları tamamlanan Suriyeli ve Iraklı gençler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Suriyeli Bassam E.D. ve Iraklı Jaaer K.Z.A. tutuklandı.

Iraklı kadının bağlanıp gasp edilmesine 2 tutuklama

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Spor yaparken canından oluyordu!

Spor yaparken canından oluyordu!

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana’da uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Adana’da uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yasa dışı bahis operasyonu

Yasa dışı bahis operasyonu

Kızıltepe’de 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Kızıltepe’de 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.