HABER

Irak’ta 5 yabancı kadına idam kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a katıldıkları gerekçesiyle 5 yabancı kadına idam kararı verildi.Irak’ın başkenti Bağdat’taki Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DAEŞ’a katıldıkları ifade edilen 10 yabancı kadın hakkında karar verdi.

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a katıldıkları gerekçesiyle 5 yabancı kadına idam kararı verildi.
Irak’ın başkenti Bağdat’taki Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DAEŞ’a katıldıkları ifade edilen 10 yabancı kadın hakkında karar verdi. Irak Ağır Ceza Mahkemesi Sözcüsü Abdul Sattar Al-Birakdar, 5 yabancı kadın hakkında idam kararı verirken, 5’inin ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti. Al-Birakdar, “Ağır Ceza Mahkemesi tarafından DEAŞ’a katıldıkları gerekçesiyle 3 Kırgız, 2 Azerbaycanlı kadına idam cezası verildi” dedi.
Öte yandan, 2 Rus, 2 Azerbaycanlı ve 1 Fransız vatandaşı kadına ise müebbet hapis cezası verildiği kaydedildi.

TSK duyurdu: 1 asker şehitTSK duyurdu: 1 asker şehit
Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!
Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.