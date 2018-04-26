Irak’ta 5 yabancı kadına idam kararı

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a katıldıkları gerekçesiyle 5 yabancı kadına idam kararı verildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DAEŞ’a katıldıkları ifade edilen 10 yabancı kadın hakkında karar verdi. Irak Ağır Ceza Mahkemesi Sözcüsü Abdul Sattar Al-Birakdar, 5 yabancı kadın hakkında idam kararı verirken, 5’inin ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti. Al-Birakdar, “Ağır Ceza Mahkemesi tarafından DEAŞ’a katıldıkları gerekçesiyle 3 Kırgız, 2 Azerbaycanlı kadına idam cezası verildi” dedi.

Öte yandan, 2 Rus, 2 Azerbaycanlı ve 1 Fransız vatandaşı kadına ise müebbet hapis cezası verildiği kaydedildi.

