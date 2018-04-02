Irak’ta 6 Türk kadına DEAŞ üyeliğinden idam

Irak’ta Bağdat mahkemesi, 6 Türk kadına terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu gerekçesiyle idam cezası verdi.
Bağdat’ta 6 Türk kadına terör örgütü DEAŞ üyeliği nedeniyle idam cezası verilirken, başka bir kadının ise müebbet hapis cezası aldığı bildirildi. Mahkemeye küçük çocuklarıyla gelen kadınların, DEAŞ mensubu eşleriyle birlikte ülkeye girdiklerine ilişkin bilgi verdikleri belirtildi. İdam cezası alan kadınların geçen yıl Telafer’de peşmergelere teslim olduğu öğrenildi.
Irak’ta DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla yaklaşık 20 bin kişinin hapishanede tutuklu olduğu belirtiliyor.
Irak hükümeti, Aralık ayında terör örgütü DEAŞ’a karşı zafer ilan etmiş, o tarihten sonra bir Alman kadın ve bir Rus terörist ölüm cezasına çarptırılmıştı.
Aralık 2017’de Irak’ın tamamı DEAŞ terör örgütünden temizlenmişti.
Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
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