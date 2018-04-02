HABER

Irak’ta 6 Türk kadına DEAŞ üyeliğinden idam

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

Irak’ta Bağdat mahkemesi, 6 Türk kadına terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu gerekçesiyle idam cezası verdi.Bağdat’ta 6 Türk kadına terör örgütü DEAŞ üyeliği nedeniyle idam cezası verilirken, başka bir kadının ise müebbet hapis cezası aldığı bildirildi.

Irak’ta Bağdat mahkemesi, 6 Türk kadına terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu gerekçesiyle idam cezası verdi.
Bağdat’ta 6 Türk kadına terör örgütü DEAŞ üyeliği nedeniyle idam cezası verilirken, başka bir kadının ise müebbet hapis cezası aldığı bildirildi. Mahkemeye küçük çocuklarıyla gelen kadınların, DEAŞ mensubu eşleriyle birlikte ülkeye girdiklerine ilişkin bilgi verdikleri belirtildi. İdam cezası alan kadınların geçen yıl Telafer’de peşmergelere teslim olduğu öğrenildi.
Irak’ta DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla yaklaşık 20 bin kişinin hapishanede tutuklu olduğu belirtiliyor.
Irak hükümeti, Aralık ayında terör örgütü DEAŞ’a karşı zafer ilan etmiş, o tarihten sonra bir Alman kadın ve bir Rus terörist ölüm cezasına çarptırılmıştı.
Aralık 2017’de Irak’ın tamamı DEAŞ terör örgütünden temizlenmişti.

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisiCHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklikBaşbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.