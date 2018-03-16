Irak’ta düşen ABD helikopterinde 7 asker öldü

Pentagon, Irak’ta dün akşam düşen ABD helikopterinde 7 askeri personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın batısında Suriye sınırına yakın bölgede dün akşam düşen ABD ordusuna ait helikopterde bulunan 7 askeri personelin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pentagon, “Irak’ın batısında Anbar kentinde düşen helikopter operasyon görevi yürütmüyordu” açıklamasını yaptı. Düşen HH-60 Pave Hawk tipi askeri nakil helikopterinin herhangi bir saldırı sonucunda düştüğüne dair hiçbir işaretin olmadığı ve kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.
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