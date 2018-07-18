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Irak'ta öz kardeşini infaz eden DEAŞ'lının tahliye talebine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

 TERÖR örgütü DEAŞ'ın yayınladığı infaz görüntülerinde, öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ı başına silahla ateş ederek öldüren ve vahşet anını sosyal medyada yayınlayan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de aralarında bulunduğu, 10 örgüt sanığının yargılanmasına devam edildi.

Irak'ta öz kardeşini infaz eden DEAŞ'lının tahliye talebine ret

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- TERÖR örgütü DEAŞ'ın yayınladığı infaz görüntülerinde, öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ı başına silahla ateş ederek öldüren ve vahşet anını sosyal medyada yayınlayan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de aralarında bulunduğu, 10 örgüt sanığının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Abdulkhaleq Abdulqader Ali, sağlık sorunları olduğunu belirterek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tahliye isteğini reddetti.
Kayseri Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 8 Kasım'da DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yaptığı operasyonda, Abdulkhaleq Abdulqader ve 9 arkadaşını gözaltına aldı. Zanlılardan Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin, 2016 yılında, DEAŞ terör örgütünün 'sözde emirlerinden' aldığı talimatla, örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ı kafasına silahla ateş ederek öldürdüğü ve infaz görüntülerini de örgütün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayınladığı belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Abdulkhaleq Abdulqader Ali ile Yusuf Mustafa tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve Yusuf Mustafa ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Şehab el B., Raad E., Mohanad İbrahim Yaseen A. ile örgütte polis olarak görev yaptığı iddia edilen Mahmud Ş. ve örgütün aşçısı olduğu iddia edilen Abdulrahman Y. ile Mohammed İbrahim Yaseen Y., Mohammed K. ve Sabir K. ise duruşmaya katılmadı. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklar haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarini istedi.
Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun gelmediğini söyledi. Tutuklu sanıklardan Abdulkhaleq Abdulqader Ali ise sağlık sorunları olduğunu ileri sürerek, "İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gittim. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, infaz görüntülerindeki kişinin Abdulkhaleq Abdulqader Ali olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.

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Irak'ta öz kardeşini infaz eden DEAŞ'lının tahliye talebine retIrak'ta öz kardeşini infaz eden DEAŞ'lının tahliye talebine ret

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