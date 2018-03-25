HABER

Irak'ta PKK'lı 3 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 21:52 | Son Güncelleme

KUZEY Irak'ın Şırnak sınırı yakınlarındaki sözde Haftanin bölgesinde, tespit edilen PKK'lı 4 teröristten 3'ü, düzenlenen hava saldırısı ve topçu ateşi sonrası öldürüldü.

ŞIRNAK, (DHA)- KUZEY Irak'ın Şırnak sınırı yakınlarındaki sözde Haftanin bölgesinde, tespit edilen PKK'lı 4 teröristten 3'ü, düzenlenen hava saldırısı ve topçu ateşi sonrası öldürüldü.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada kentin Kuzey Irak sınırından 5 kilometre uzaklıkta bulunan Haftanin bölgesinde insansız hav aaracı ile 4 teröristin tesbet edildiği bildirildi. Teröristlerin etkisiz hamle getirilmesi için hava harekatı düzenlendiği kaydedilen açıklama şöyle:
"25 Mart 2018 tarihinde 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde bulunan ve sınırdan 5 kilometre içerde yer alan Irak topraklarında (sözde Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı bölgesinde), 4 terörist ve bunlara ait 1 sığınak İHA ile tespit edilmiştir. Akabinde derhal bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alınmış olup 3 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu

Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu

Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç manzara...

Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç manzara...

İstanbul'da ilginç keçi kavgası! Polis zor ayırdı

İstanbul'da ilginç keçi kavgası! Polis zor ayırdı

Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü

Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü

Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.