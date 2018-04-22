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Irak’ta polis aracına saldırı: 1 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 13:03 | Son Güncelleme

Irak’ın Diyala kentinde devriye görevindeki polis aracına düzenlenen saldırıda 1 polis yaralandı.Irak’ın Diyala kentinin kuzeydoğusundaki Ebiseyda bölgesinde devriye gezen polis aracını hedef alan patlamada 1 polisin yaralandığı bildirildi.

Irak’ın Diyala kentinde devriye görevindeki polis aracına düzenlenen saldırıda 1 polis yaralandı.
Irak’ın Diyala kentinin kuzeydoğusundaki Ebiseyda bölgesinde devriye gezen polis aracını hedef alan patlamada 1 polisin yaralandığı bildirildi. Olay yeri ikinci bir saldırıyı önlemek için güvenlik güçleri tarafından kuşatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralı polisin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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