Irak’ta polis aracına saldırı: 1 polis yaralı

Irak’ın Diyala kentinde devriye görevindeki polis aracına düzenlenen saldırıda 1 polis yaralandı.

Irak’ın Diyala kentinin kuzeydoğusundaki Ebiseyda bölgesinde devriye gezen polis aracını hedef alan patlamada 1 polisin yaralandığı bildirildi. Olay yeri ikinci bir saldırıyı önlemek için güvenlik güçleri tarafından kuşatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralı polisin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.