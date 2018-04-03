Irak’ta toplu mezar bulundu

Irak’ın Selahaddin vilayetinin merkezi Tikrit’te DEAŞ terör örgütü tarafından 2014’te idam edilen 158 askerin kemikleri bulundu.
Irak Sağlık Bakanlığı, Tikrit kenti yakınlarındaki Spyker askeri hava üssünde DEAŞ tarafından 2014’te idam edilen 158 askerin kemiklerinin bulunduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Iraklı askerlerin kemikleri Tikrit’teki cumhurbaşkanlığı sarayının kompleksinde bulundu.
Daha önce Salahaddin vilayetinin merkezi Tikrit’i ele geçiren DEAŞ, 12 Haziran 2014’te yüzlerce kişinin kurşuna dizilirken çekilen görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşmış, öldürülen kişilerin Spyker askeri hava üssündeki güvenlik görevlileri olduğu belirtilmişti.
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