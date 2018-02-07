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Irak’tan dönen minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 20:33 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Çığlı köyü yakınlarında Kuzey Irak’tan gelen aileleri taşıyan minibüsün devrilmesi soncu 11 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çukurca Köprülü köyü yakınlarında meydana geldi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Çığlı köyü yakınlarında Kuzey Irak’tan gelen aileleri taşıyan minibüsün devrilmesi soncu 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çukurca Köprülü köyü yakınlarında meydana geldi. Kuzey Irak’tan Çukurca ilçesi Çığlı köyüne gitmekte olan, içinde Ölmez, Ecer, Ediş ve Güzel ailelerinin bulunduğu plakası öğrenilemeyen minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı takla attı.
Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Çukurca ilçesi devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve bazılarının ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

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