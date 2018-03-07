İran 3 kez sallandı

İran’ın Kirman eyaletinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ardından 4.9 ve 3.5 büyüklüğünde de artçı sarsıntılar yaşandı.
İran’ın Kirman eyaleti art arda 3 kez sallandı. Kirman eyaletinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle binalar hasar gördü. 5.4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ise 4.9 ve 3.5 büyüklüğünde artıçlar meydana geldi. Yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşen ilk depremden hemen sonra meydana gelen artçıların sırayla yerin 23 ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
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