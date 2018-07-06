İran askerleri sınırda 970 hayvana el koydu, 4 çobanı gözaltına alındı

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Tekeli köyü kırsalında, 'sınır ihlali' gerekçesiyle 970 koyun ve oğlağa İran askerleri tarafından el koyulduğu öne sürüldü. 2'si çocuk 4 çobanın gözaltına alındığı öğrenilirken, köylüler, çobanların serbest bırakılması ve koyunların iade edilmesi için yetkililere konuyu ilettiklerini söyledi.
Olay, salı günü, Şemdinli'nin İran sınırındaki Tekeli köyü Tanyolu mezrası yakınlarında meydana geldi. Çobanlar Bayram (17), Habip (13) ve Reşat Süren ile Adem Demir, iddiaya göre, 970 koyun ve oğlağı İran sınırındaki 508 ve 509 numaralı hudut taşları yakınlarında otlatmaya götürdü. Bu sırada çobanlar, bölgeye gelen İran askerleri tarafından gözaltına alındı. Reşit, Numan ve Şaban Süren ile Muzaffer ve Abdullah Demir ile ismi öğrenilemeyen bazı köylülere ait 970 koyun ve oğlağa da el koyuldu.
Tanyolu mezrası sakinleri, çobanlar ile koyunların Urmiye'ye götürüldüğünü ve büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Köylüler, çobanların serbest bırakılması ve hayvanlarının kendilerine verilmesi için yetkililere müracaatta bulunduklarını, bunun üzerine başlatılan girişimlerin sürdürüldüğünü kaydetti.
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