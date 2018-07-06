HABER

İran askerleri sınırda 970 hayvana el koydu, 4 çobanı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Tekeli köyü kırsalında, 'sınır ihlali' gerekçesiyle 970 koyun ve oğlağa İran askerleri tarafından el koyulduğu öne sürüldü.

İran askerleri sınırda 970 hayvana el koydu, 4 çobanı gözaltına alındı

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Tekeli köyü kırsalında, 'sınır ihlali' gerekçesiyle 970 koyun ve oğlağa İran askerleri tarafından el koyulduğu öne sürüldü. 2'si çocuk 4 çobanın gözaltına alındığı öğrenilirken, köylüler, çobanların serbest bırakılması ve koyunların iade edilmesi için yetkililere konuyu ilettiklerini söyledi.
Olay, salı günü, Şemdinli'nin İran sınırındaki Tekeli köyü Tanyolu mezrası yakınlarında meydana geldi. Çobanlar Bayram (17), Habip (13) ve Reşat Süren ile Adem Demir, iddiaya göre, 970 koyun ve oğlağı İran sınırındaki 508 ve 509 numaralı hudut taşları yakınlarında otlatmaya götürdü. Bu sırada çobanlar, bölgeye gelen İran askerleri tarafından gözaltına alındı. Reşit, Numan ve Şaban Süren ile Muzaffer ve Abdullah Demir ile ismi öğrenilemeyen bazı köylülere ait 970 koyun ve oğlağa da el koyuldu.
Tanyolu mezrası sakinleri, çobanlar ile koyunların Urmiye'ye götürüldüğünü ve büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Köylüler, çobanların serbest bırakılması ve hayvanlarının kendilerine verilmesi için yetkililere müracaatta bulunduklarını, bunun üzerine başlatılan girişimlerin sürdürüldüğünü kaydetti.

FOTOĞRAFLI

İran askerleri sınırda 970 hayvana el koydu, 4 çobanı gözaltına alındıİran askerleri sınırda 970 hayvana el koydu, 4 çobanı gözaltına alındıİran askerleri sınırda 970 hayvana el koydu, 4 çobanı gözaltına alındı

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyorSuriye'ye askeri sevkiyat sürüyor
Gaziantep'te arıların soktuğu emekli öldüGaziantep'te arıların soktuğu emekli öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.