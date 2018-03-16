İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

Başaran Holding’e ait MC Havacılık bünyesinde hizmet veren TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçakla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Airporthaber'in haberine göre, Şarika’dan kalktıktan sonra İran hava sahası üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple düşen uçak, Çukur adlı dizinin Ekim ayında yayınlanan ilk bölümünde bir sahnede yer aldı.

Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin, sevgilisini sürpriz olarak Paris’e götürdüğü sahnede görünen uçak, apronda özel misafirlerini bekliyor ve sonrasında uçağın içerisinden de görüntüler ekrana yansıyor.