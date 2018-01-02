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İran karışınca Van tedirgin oldu!

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 18:43 | Son Güncelleme 8 saat önce

İran'ın Meşhed ve Kaşmer kentlerinde başlayan ve daha sonra birçok şehre yayılarak rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimine karşı yapılan gösteriler, Vanlı turizmcileri tedirgin ediyor. İran’ın en büyük pazar olması itibariyle oradaki karışıklığın kendilerini olumsuz yönde etkileyeceğini belirten turizmciler, iç karışıklığın bir an evvel son bulmasını ümit ettiklerini söylediler.

İran karışınca Van tedirgin oldu!

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçede, İran içindeki kargaşanın Van’ın turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyeceğini dile getirerek, “Umarım bir an önce bu olaylar biter. Biz de bu konuda üzüntü içerisindeyiz. Yılbaşı rezervasyonları daha önce yapıldığı için gelen misafirlerde bir sıkıntı yaşamadık. Ancak bundan sonrasını olumsuz etkiler. Umarım bir an evvel biter” ifadelerini kullandı.

İran’daki meslektaşları ile yaptıkları görüşmede ciddi bir şeyin olmadığının söylendiğini vurgulayan Özgökçe, “Birkaç güne kadar protestoların sonlanması bekleniliyor. Fakat gün geçtikçe çatışmalar büyüyor. Olaylar başladığından bu yana 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyduk. Umarız bir an önce bertaraf edilir ve bizler de etkilenmeyiz” şeklinde konuştu. Yılbaşı tatili için Van’a gelen ve dönüş için hazırlık yapan İranlı turistler ise açıklama yapmaktan kaçındılar.

“BİR HAFTADIR İRAN’DAKİ ACENTELERLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Satış Pazarlama Müdürü Salih Çiftçi, 28 Aralık itibariyle İran’da başlayan iç karışıklığın kendilerinde ciddi endişe uyandırdığını belirterek, “Van’daki turizmciler olarak son bir haftadır İran’daki acentelerle görüşme halindeyiz. Rezervasyon iptalleri söz konusu, bu da bizlerde ciddi endişe uyandırdı. Özellikle günü birlik ticarette bulunanlar ve günü birlik konaklamalar gerçekleştiren acenteler için ciddi bir problemdir. Hayat pahalılığından dolayı iç karışıklıklar bulunmakta ve bu dolayısıyla bizleri de etkilemektedir. Umarım en kısa sürede bu olayları açığa kavuştururlar ve bu olaylar bir huzura erir. Van olarak İran potansiyeli bizim için ciddi bir pazar. Bununla ilgili İran hükümetinden isteğimiz, bir an önce bu olayların son bulmasıdır” dedi.

“ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE İÇERİSİNDE TAKİP EDİYORUZ”

İran’daki durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdür Yardımcısı Emrah Ünsal ise “İran’da son iki, üç gündür birtakım toplumsal olaylar yaşanıyor. Üzüntü ve endişe içerisinde takip ediyoruz. Benzerlerini ülke olarak biz de yaşadık. Turizm sektörü olarak bu gibi şeylerden kolay etkileniyoruz. İran bizim ikinci büyük pazarımız. Dolayısıyla gün be gün yakından takip ediyoruz. Şimdilik bizleri yakından ilgilendiren bir durum yok. Özellikle bizim pazarımızı oluşturan İran’ın Azerbaycan bölgesinde olaylar nispeten daha sakin görünüyor. Yayılmamasını, barışçıl yollarla çözülmesini ümit ediyoruz. İran hem ticari hem kültürel ilişkilerimiz olan bir ülke. Ortak noktada buluşulup, barışçıl yollarla bir an önce bu problemin çözüme kavuşturulması, komşu ülke olarak bizim için de önemlidir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Van İRAN türsab Cevdet Özgökçede

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Parası ve imkanı olan hiç bir zengini hiç bir kriz etkilemez.
Bizim ülkemizde de yasal diktatörlük başladığında komşu ülkeler tedirgin olacak, vatandaş da komşu ülkelere kaçacak
3 milyon iranli oradan gelsin yardim ederiz biz zengin ulkeyiz hallkankitleriz mtv otv benzin telefon bu halk herseyi karsilar sonra vatandaslik veririz onlarda 30 yil sonra parti kurar ozerklik isterler 90 senesinde iraktan kacanlarin suan istedigi gibi
Adamlar onurlu insanlar zamlar işsizlik ve yolsuzluğu protesto ediyor koyun değil iran halkı
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