HABER

İran plakalı 4 tırda kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde polis tarafından yapılan yol kontrolünde, gıda ve deterjan maddesi taşıyan İran plakalı 4 tırlarda zulalanmış 558 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Eğirdir’deki rutin yol kontrolleri kapsamında uygulama noktasında yabancı plakalı 4 tırı durdurdu.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde polis tarafından yapılan yol kontrolünde, gıda ve deterjan maddesi taşıyan İran plakalı 4 tırlarda zulalanmış 558 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Eğirdir’deki rutin yol kontrolleri kapsamında uygulama noktasında yabancı plakalı 4 tırı durdurdu. İran plakalı tırların çekici ve dorselerini inceleyen polis, araçların çeşitli yerlerine, gıda ve deterjan kutularının içerisinde zulalanmış şekilde 558 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralardan en ilginç olanları ise bir çikolata kutusu ile ıslak mendil paketlerinin içerisinde yakalananlar oldu. Konuyla ilgili araçları muhafaza altına alan polis, İran uyruklu olduğu belirtilen 4 kişiyi de ‘gümrük kaçakçılığı’ suçundan gözaltına aldı.
Şüphelilerin, emniyetteki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...
"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.