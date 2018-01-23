İran plakalı TIR’da 45 kilo eroin ele geçirildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da Ro-Ro Limanı'na gelen İran plakalı TIR'da yapılan aramada 44 kilo 938 gram eroin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ro- Ro Terminali'ne gelen İran plakalı TIR'da arama yaptı. X-Ray cihazından geçirilen TIR'ın fren hava tüplerinin olduğu bölümde şüpheli nesneler belirlendi. Narkotik dedektör köpeği Saşa ile araçta detaylı arama yapıldı. Aramada, gizli bölmelere saklanmış 22 paket içinde 44 kilo 938 gram eroin ele geçirildi. TIR'ın İran uyruklu şoförü gözaltına alındı.
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