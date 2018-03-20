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İran sınırında 2 ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında 2 ceset bulundu.İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri biri kadına ait 2 kişinin cesedini buldu.

İran sınırında 2 ceset bulundu

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında 2 ceset bulundu.
İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri biri kadına ait 2 kişinin cesedini buldu. Cesetler, otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilirken, kimlikleri belirlenemeyen şahısların yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve donarak öldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İran sınırında 2 ceset bulundu

İran sınırında 2 ceset bulundu

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