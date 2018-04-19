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İran sınırında 50 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesi İran sınırında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 50 kilo eroin ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6’ncı Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, İran İslam Cumhuriyeti tarafından yurt içine yasadışı yollardan yüklü miktarda uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaştı.

Van’ın Özalp ilçesi İran sınırında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 50 kilo eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6’ncı Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, İran İslam Cumhuriyeti tarafından yurt içine yasadışı yollardan yüklü miktarda uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, Özalp ilçesi kırsalında ortak operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerini fark eden atlılar, yanlarında taşıdıkları torbaları yere atıp, gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı. Güvenlik güçleri torbalarda yapıkları kontrolde batı illerine götürülmek istenen 50 kilo eroini ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

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