İran sınırında toprağa yarı gömülü erkek cesedi bulundu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Ortayazı Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, toprağa yarı gömülü İran uyruklu erkek cesedi buldu.
Olay, İran sınırında bulunan Başkale ilçesine bağlı Ortayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Başkale ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Ortayazı Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, öğle saatlerinde arazide toprağa yarı gömülü erkek cesedi ile karşılaştı. Ekipler tarafından ceset torbasına konularak otopsi için Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesedin, yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan İran uyruklu bir kaçağa ait olduğu tespit edildi. İsmi belirlenemeyen kişinin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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