İran uyruklu kadın gıda maddesi çalarken kameralara yakalandı

Isparta’da bir alışveriş merkezinden ikinci kez gıda maddesi çalan İran uyruklu kadın, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsızlık şüphelisi kadın, işyeri sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay 23-25 Mart tarihlerinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki büyük bir mağaza zincirine bağlı şubede meydana geldi. İddiaya göre, ilk olarak 23 Mart’ta alışveriş merkezine giden İran uyruklu Parvin M. (51) isimli kadın, çaldığı gıda maddelerini çantasına atarak kayıplara karıştı. İlk olaydan 2 gün sonra yine aynı mağazaya gelen İran uyruklu kadın, bu kez yine çantasına koyduğu gıda maddeleriyle hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkmak istedi.

İkinci olayda alışveriş merkezinden dışarı adım atan Parvin M., işyeri sahibi tarafından çantasındaki gıda maddesiyle suçüstü yakalanıp polise teslim edildi. Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelinin 150 TL tutarında gıda maddesi çaldığını tespit etti. Alışveriş merkezinde bulunan güvenlik kameraları da olayları saniye saniye kaydetti.

Alışveriş merkezinde gerekli incelemeleri yapan polis, emniyetteki işlemlerinin ardından Parvin M.’yi ‘iş yerinden hırsızlık’ suçlamasıyla adliyeye sevk etti. Isparta Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.