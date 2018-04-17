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İran’da 3 güvenlik görevlisi öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

İran’ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan Eyaleti’ndeki Mircave şehrinde, sınır muhafızlarının hedef alındığı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü açıklandı.İran Devrim Muhafızları, 1 polis memurunun Mircave şehrinde sınırda pusu kurularak öldürüldüğü, diğer 2 askerin ise yola yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran’ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan Eyaleti’ndeki Mircave şehrinde, sınır muhafızlarının hedef alındığı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü açıklandı.
İran Devrim Muhafızları, 1 polis memurunun Mircave şehrinde sınırda pusu kurularak öldürüldüğü, diğer 2 askerin ise yola yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırganların ise İran güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan, geçtiğimiz yıl Nisan ayında da 10 İranlı sınır muhafızı öldürülmüştü.

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