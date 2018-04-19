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İran’da 5.9 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

İran’ın güneybatısında bulunan Bushehr şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İran’ın güneybatısında Basra Körfezi kıyısında bulunan Bushehr şehrinde yerel saatle 11.04’te 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İran’ın güneybatısında bulunan Bushehr şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran’ın güneybatısında Basra Körfezi kıyısında bulunan Bushehr şehrinde yerel saatle 11.04’te 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

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