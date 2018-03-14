İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi adli tıpa getirildi

İran’da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10’unun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumu önünde beklerken duygusal anlar yaşandı.
İran’da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10’unun cenazesi İstanbul’a getirildi. Öğlen 12.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na getirilen cenazeler buradan Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde cenazelerini almak için beklerken duygusal anlar yaşandı.
Hayatını kaybeden 10 kişinin ismi, “Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu” şeklinde açıklanmıştı.
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