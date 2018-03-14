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İran’da düşen jette ölen 10 kişinin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.

İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Cenazeler tek tek ailelere teslim edilmeye başlanırken adli tıp önünde duygusal anlar yaşandı. Cenazeleri teslim alan ailelerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
İran’da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10’unun cenazesi öğlen saat 12.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na getirildi. Ardından cenazeler buradan Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından cenazeler tek tek ailelere teslim edilmeye başlandı. Cenazeleri teslim alan ailelerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
Hayatını kaybeden 10 kişinin ismi, “Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu” şeklinde açıklanmıştı.

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