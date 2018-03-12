İran’da düşen özel uçağın kara kutusu bulundu

İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel jetin kara kutusu bulundu.
Dubai’den Türkiye’ye dönerken İran’da Çaharmahal ve Bahtiyari vilayetindeki dağlık bölgeye düşen Başaran Holding’e ait özel uçağın kara kutusunun bulunduğu açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Tahran’ın 370 kilometre güneyindeki Şehrekürd bölgesinde Zagros Dağları’nda düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.
Uçakta 6’sı Türk 8 kişi ve 3 mürettebat bulunuyordu. Uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran 7 kız arkadaşıyla Dubai’de yaptığı bekarlığa veda partisinden dönüyordu.
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