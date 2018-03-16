İran’da düşen Türk uçağının uçuş verilerine ulaşılamadı

İran Havacılık Kurumu, İran hava sahasında düşen Türk uçağının uçuş teknik verilerini içeren ana belleğe aldığı hasar nedeniyle ulaşılamadığını açıkladı.
İran’ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletleri arasındaki Zagros Dağları’nda düşen özel Türk jetinin düşüş nedenini araştırmak amacıyla İran Sivil Havacılık Kurumunda bir toplantı düzenlendi. Türkiye’den de yetkililerin katıldığı toplantıda, uçağın düşüş nedenleri incelendi. Toplantıda kara kutunun ana belleğine henüz erişilemediği ifade edildi.
İran Havacılık Kurumu’nun sitesinde yayınlanan açıklamada, kara kutu sayesinde pilotun ses kayıtlarına erişildiği ancak ana bellekte yer alan teknik bilgilere erişilemediği belirtildi.
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