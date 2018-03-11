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İran’da düşen uçakta 11 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 20:29 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan ve İran’da düşen Türk uçağındaki 3’ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetti.Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan Türk özel yolcu uçağı İran’da düşmüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan ve İran’da düşen Türk uçağındaki 3’ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan Türk özel yolcu uçağı İran’da düşmüştü. Uçakta bulunan 3 mürettebat ve 8 yolcu olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Özel uçağın Başaran Holding’e ait olduğu belirtildi. Uçakta iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mine Başaran ve 7 arkadaşı bulunuyordu. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi gönderildiği kaydedildi.

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