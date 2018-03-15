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İran’da düşen uçakta hayatını kaybenlerden Lianna Hananel için Ulus’taki Musevi Mezarlığı’nda tören düzenleniyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 12:01 | Son Güncelleme

IHAAW115427-ASA/15-03-2018 - İran’da düşen uçakta hayatını kaybenlerden Lianna Hananel için Ulus’taki Musevi Mezarlığı’nda tören düzenleniyor. 15.03.2018 11:54:27 TSI NNNN

IHAAW115427-ASA/15-03-2018

- İran’da düşen uçakta hayatını kaybenlerden Lianna Hananel için Ulus’taki Musevi Mezarlığı’nda tören düzenleniyor.

15.03.2018 11:54:27 TSI
NNNN

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