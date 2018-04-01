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İran’da korkutan deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

İran’ın Kirmanşah eyaletinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.İran’ın Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol-e Zehap şehrinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran’ın Kirmanşah eyaletinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İran’ın Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol-e Zehap şehrinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin yerel saatle 13.05’te meydana geldiği belirtildi. Serpol-e Zehap Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgeye arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilginin olmadığı bildirildi.

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