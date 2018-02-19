İran’da protestolarda 3 polis öldü

Tahran’da Gonabadi dervişleri ve tarikat üyelerinin liderleri Nur Ali Tabende için düzenlediği protesto gösterisinde çıkan olaylarda 3 polis hayatını kaybetti.
Tahran’ın Pasdaran bölgesinde Gonabadi dervişleri ve tarikat üyeleri, ev hapsinde olduğunu iddia ettikleri liderleri Nur Ali Tabende ve tutuklanan Gonabadı dervişlerinden Nimetullah Riyahi için protesto gösterisi düzenledi. Polis kalabalığı dağıtmak için müdahale ederken, bir tarikat üyesi otobüsü polislerin üzerine sürdü. Olayda 3 polis hayatını kaybederken, birkaç kişinin de yaralandığı bildirildi. Olayda 12 araç da hasar gördü. Otobüsü kullanan tarikat üyesi Yaver Muhammed Sülas, olay sonrası tutuklandı.
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