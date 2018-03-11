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İran’da Türk uçağı düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan Türk uçağının İran’da düştüğü iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan Türk uçağının İran’da düştüğü iddia edildi. Uçakta 11 kişinin bulunduğu kaydedildi.
İran devlet kanalı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a giden Türk özel yolcu jetinin İran’ın güneybatısındaki dağlık bölgeye düştüğünü açıkladı. Uçakta 11 kişinin bulunduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi gönderildiği kaydedildi.

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