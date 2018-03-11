İran’da Türk uçağı düştü

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan Türk uçağının İran’da düştüğü iddia edildi. Uçakta 11 kişinin bulunduğu kaydedildi.
İran devlet kanalı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a giden Türk özel yolcu jetinin İran’ın güneybatısındaki dağlık bölgeye düştüğünü açıkladı. Uçakta 11 kişinin bulunduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi gönderildiği kaydedildi.
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız
Ortağının ağabeyi cinsel organını kesip öldürdü
İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu
Hayatını kâbusa çeviren tacizcisinin ses kaydını sosyal medyadan yayınladı
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum