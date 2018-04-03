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İran’da yangın: 11 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

İran’ın Huzistan eyaletinin Ahvaz şehrinde bir kafede çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran’ın Huzistan eyaletinin Ahvaz şehrinde bir kafede çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Yangının eski bir çalışan tarafından benzin kullanılarak çıkartıldığı iddia edildi.
İran’ın Ahvaz şehrinin güneyindeki bir kafede yangın çıktı. Çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. İlk soruşturmalara göre, yangının eski bir çalışan tarafından benzin kullanılarak çıkartıldığı bulgularına ulaşıldı.
Ahvaz Emniyet Müdürü Muhammed Safari, şüphelinin olaydan 4 saat sonra yakalandığını bildirdi.

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